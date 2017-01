Saiba como evitar um site de notícias falsas

Hoje às 16:40, atualizado às 16:43 Facebook

Logo após o resultado surpreendente das eleições nos EUA que deu a vitória a Donald Trump, as notícias falsas ganharam destaque internacional e provocaram intensas discussões nas redes sociais.

A equipa mais próxima do próximo residente da Casa Branca prontamente negou qualquer influência destas plataformas na sua vitória, mas o caso mereceu a atenção de várias entidades, que se voluntariaram para combater este problema.

É o caso de Melissa Zimdars, professora de media e comunicação, no Merrimack College, em Massachusetts, nos EUA, que criou uma lista com dezenas de sites identificados por publicar notícias falsas. "Nesta lista, (clique aqui para fazer o download) está um conjunto de sites com notícias falsas que são regularmente partilhadas no Facebook", explica a investigadora.

Além desta lista, a professora deixa um conjunto de dicas para evitar este tipo de plataformas. Se uma notícia deixar o leitor verdadeiramente irritado, "é importante que acompanhe o tema através de outras fontes". As notícias provenientes de "domínios eletrónicos estranhos são mais suscetíveis de publicarem notícias propositadamente falsas". Também é importante confirmar "se um determinado tópico está a ser acompanhado por várias fontes".