ERC decide que série do Panda Shin Chan só depois 22.30 horas

É uma das séries mais populares da televisão por cabo, mas vai mudar de horário. Devido ao humor que "pode ser de difícil descodificação para o público infantil", a ERC determinou que Shin Chan, do canal Panda Biggs, só pode passar depois das 22.30.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tomou a decisão depois de receber mais de uma centena de queixas, sendo que algumas referem mesmo preocupações com abusos sexuais ou casos de pedofilia.

Na origem das queixas, que chegaram através de um blogue, do Instituto de Apoio à Criança ou pela Secretaria Geral do Ministério da Saúde, está uma cena de um episódio que passou em novembro.

A Ordem dos Enfermeiros descreve a cena desta forma: "duas personagens vestidas como enfermeiras, no âmbito de uma unidade de saúde, realizam um exame ao ânus da personagem principal - uma criança de 5 anos, de nome Shin Chan - exame que passa por penetração com os dedos e sugestão de penetração com objetos, acompanhado de comentários sobre a alegada perfeição do ânus e imagens e sons de sofrimento da mesma criança",

Já para a Associação Projeto Criar, a cena mostra uma criança a ser "sexualmente abusada por três enfermeiras adultas" e tem "caráter pornográfico".

Apesar das queixas, a ERC explica que a "cena que motivou as participações não pode ser considerada como pornográfica, uma vez que não representa atos sexuais, nem tem como propósito excitar o telespectador". Contudo, refere que "o tipo de humor que caracteriza a série Shin Chan pode ser de difícil descodificação para o público infantil".

Por outro lado, segundo o Diário de Notícias, o canal Panda Biggs, contrapõe a posição, afirmando que os queixosos não viram o episódio completo, descontextualizando a cena, em que o pai da personagem principal, Shin Chan, é operado às hemorroidas.