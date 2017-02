Donald Trump caótico na "Time"

Hoje às 16:24 Facebook

Donald Trump faz a capa da mais recente edição da revista "Time". Apresentada esta quinta-feira nas redes sociais, a fotografia de Trump é acompanhada do título "nada para ver aqui".

Ilustrada por Tim O'Brien, a imagem serve de antecâmara ao trabalho da publicação "Dentro do caos de Donald Trump na Casa Branca", que reflete os conflitos que marcaram o primeiro mês de Donald Trump ao leme dos destinos dos EUA.

Desde a ordem para proibir a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos, até à insistência no muro na fronteira com o México, as primeiras semanas do sucessor de Barack Obama não têm sido nada fáceis.

Esta capa, que promete gerar polémica e uma resposta dura por parte do magnata de Nova Iorque, surge pouco tempo depois da "Time" o ter escolhido como pessoa do ano.