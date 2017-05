Velório de Baptista-Bastos é na Sociedade Portuguesa de Autores

Hoje às 11:28 Facebook

O velório de Baptista-Bastos, falecido na terça-feira, em Lisboa, aos 83 anos, realiza-se esta quarta-feira a partir das 16 horas na Sociedade Portuguesa de Autores, na rua Gonçalves Crespo, em Lisboa.

A cerimónia de cremação realiza-se na quinta-feira, pelas 17 horas, no cemitério do Alto de S. João, também em Lisboa, indicou a mulher do escritor e antigo jornalista.

Baptista-Bastos foi "um brilhante polemista, um homem de esquerda, acentuadamente, de esquerda sempre, se teve filiação partidária foi algo muito longínquo, era um combatente", salientou à Lusa o jornalista e escritor Mário Zambujal, que foi seu amigo durante mais de 50 anos.

"O 25 de Abril de 1974, tenho a certeza, foi a maior alegria da vida do Baptista-Bastos", afirmou.

Jornalista desde os 19 anos, quando começou n'O Século, Baptista-Bastos estreou-se editorialmente com o ensaio "O Cinema na Polémica do Tempo" (1959), a que se seguiu outro ensaio, "O Filme e o Realismo" (1962). Data de 1963 a sua estreia na ficção com "O Secreto Adeus".