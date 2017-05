Vitória em Kiev é prova da criatividade lusa, diz ministro

Ontem às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Cultura defendeu que a conquista do festival da Eurovisão da Canção é uma prova da criatividade dos portugueses e disse que já está a pensar na organização do próximo certame, em 2018.

Luís Filipe de Castro Mendes comentou à Lusa a vitória portuguesa do festival da Eurovisão com a canção "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral e criada pela irmã, Luísa Sobral.

Com a vitória, no passado sábado, que aconteceu pela primeira vez em meio século de participações portuguesas, é também Portugal que, pela primeira vez, terá de organizar o próximo festival Eurovisão da canção.

"A responsabilidade é da RTP, uma empresa pública da tutela da Cultura, e é evidente que estamos a pensar nisso, estamos a pensar na organização do festival", disse o ministro, acrescentando que, para já, não pode adiantar mais pormenores sobre essa organização, tanto mais que só há dois dias se sabe que a organização é portuguesa.

Uma grande criatividade, talento e audácia

Quanto à vitória de "Amar pelos dois", é um "reconhecimento importante" da criatividade e do talento dos portugueses, e a qualidade da obra e da interpretação é confirmada pelo facto de a música ser tão ouvida e "tão amada" pelo público, declarou o governante.

E o resto, disse Luís Filipe de Castro Mendes, é a "satisfação e alegria" dos portugueses por verem que uma "belíssima canção" ganhou o festival "de uma maneira despojada, artisticamente exigente" e com "uma grande criatividade, talento e audácia".

O ministro falava à Lusa após participar na inauguração de uma exposição, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, de pinturas e fotografias do artista romeno Gheorghe Fikl, que estarão patentes ao público até ao fim de agosto.

Com o título "Fikl. Encenações portuguesas", a exposição, esta segunda-feira com a presença também do ministro da Cultura romeno, assinala os 100 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Fikl está "entre os mais impressionantes artistas romenos contemporâneos", afirma-se no catálogo da exposição, que junta 16 pinturas e cinco fotografias.