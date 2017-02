24 horas de filmes premiados em dia de Óscares

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:19 Facebook

O canal Hollywood exibe 12 títulos cinematográficos já galardoados com a estatueta dourada. A maratona começa às 6.45 horas de domingo.

No dia em que o Teatro Dolby, em Los Angeles, recebe a 89º cerimónia de entrega dos Óscares, o canal Hollywood exibe 12 filmes já premiados com a estatueta dourada. A maratona começa às 06.45 e estende-se ao longo de 24 horas. Títulos que receberam prémios como os de melhor caracterização, melhor realização ou melhor filme de animação, entre outros, marcam presença nesta emissão especial, na qual de assinala a estreia de "12 Anos Escravo".

O desfile começa com "Professor Chanfrado", com Eddie Murphy no principal papel e agraciado com o Óscar de melhor caracterização, e segue com Os Marretas, às 08.40, galardoado com o de melhor canção original pelo tema "Man or Muppet", do músico norte-americano Bret McKenzie. Também premiada em termos musicais foi "A Whole New World" do filme "Alladin", exibido a partir das 10.30. Aqui, foi Robin Williams quem fez a dobragem da voz do Génio da Lâmpada.

Seguem-se "Wallace & Gromit: A Maldição do Coelhomem" (às 12.05) e "Brave - Indomável" (13.35), ambos vencedores do galardão de melhor longa-metragem de animação.

O início da tarde é marcado pela transmissão de "O Estranho Caso de Benjamin Button", filme que venceu nas categorias de melhores efeitos visuais, maquilhagem direção de arte entre 13 nomeações. A história interpretada por Brad Pitt e adaptada da história de F. Scott Fitzgerald vai para o ar às 15.15.

"Homem Aranha 2" (Óscar de melhores efeitos visuais), pelas 18.05, e "Dança Comigo", pelas 20.15, dão continuidade à maratona. Este filme com Patrick Swayze e Jennifer Grey nos principais papéis venceu a estatueta de melhor canção original ("The Time Of My Life", interpretado por Bill Medley e Jennifer Warnes)

A grande estreia acontece às 22 horas com "12 Anos Escravo". Baseada nas memórias de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), negro livre do Norte dos EUA que é sequestrado e vendido como escravo. A longa-metragem de Steve McQueen arrecadou três prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood: melhor argumento adaptado, melhor atriz secundária (Lupita Nyong) e melhor filme.

"Platoon - Os Bravos do Pelotão", com estreia marcada às 00.20 e vencedor dos Óscares de melhor filme, melhor realizador, melhor som e melhor montagem, e "Estado de Guerra", às 02.25, com os de melhor filme, melhor realizador, melhor edição de som, melhor mistura de som e melhor montagem, antecipam o final deste especial, que termina com "África Minha" (04.35), que obteve sete Óscares: filme, realizador, argumento adaptado, banda sonora, som, direção artística e fotografia.

A cerimónia deste ano de entrega dos Óscares será exibida pela SIC Caras, com Carolina Patrocínio em direto da passadeira vermelha do Teatro Dolby.