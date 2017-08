"A Teoria do Big Bang" pode terminar após 12.ª temporada

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A 12.ª temporada de "A Teoria do Big Bang", uma séries mais populares da televisão norte-americana, pode ser a última, mas tudo ainda está em aberto

Apesar de a série ter sido renovada por mais duas temporadas, a data do final de "A Teoria do Big Bang" começa a ser alvo de discussão. "Nunca pensámos chegar à 11.ª temporada, quanto mais [pensar] no que vai acontecer depois da 12.ª. Qualquer um pode assumir que este será o fim da série, mas estou feliz de já estar aqui", contou Chuck Lorre, cocriador da trama à revista "The Hollywood Reporter".

Também o produtor executivo Steven Molaro mostrou-se reticente quanto ao futuro de "A Teoria do Big Bang", que, ao contrário do que é habitual na maioria das séries norte-americanas, não constrói as linhas do enredo com muita antecedência. "Olhamos para um episódio de cada vez", disse Molaro. "É isso que temos feito nos últimos dez anos e isso trouxe-nos até aqui".

Há um resquício de esperança dado pelo presidente da CBS Entertainment, Kelly Kahl, que se mostrou mais confiante quanto à continuidade da trama. "(A série seguirá) tão longe quanto consigamos ir...20 anos talvez", afiançou o responsável.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"A Teoria de Big Bang", que em Portugal é exibida no canal temático AXN White, vai dar origem a prequela, "Young Sheldon", que conta a infância de Sheldon Cooper, personagem principal da série exibida pelo canal norte-americano CBS.