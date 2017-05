ABC dá luz verde a novo spin-off de "Anatomia de Grey"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:32 Facebook

"Anatomia de Grey", a série de sucesso criada em 2005 por Shonda Rhimes, vai dar origem, em breve, a uma nova história centrada num quartel de bombeiros de Seattle. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da ABC.

O universo de Shondaland, criado por Shonda Rhimes e que produz sucessos como "Anatomia de Grey", "Scandal" e "How To Get Away With Murder", vai voltar a crescer. O canal ABC decidiu avançar com uma nova série passada na cidade de Seattle mas, desta vez, focada nas relações e nos casos de profissão que se vivem numa corporação de bombeiros.

"Ninguém é capaz de entrelaçar os perigos enfrentados pelos bombeiros para cumprir o seu dever com os dramas das suas vidas pessoais como a Shonda. Seattle, uma marca de "Anatomia de Grey", é o cenário perfeito para este emocionante spin-off", afirmou Channing Dungey, presidente da ABC Entertainment.

A data de estreia e o número de episódios encomendados pelo canal não foram conhecidos. Pelo contrário, o nome que vai desenvolver este enredo já foi revelado. Trata-se de Stacy McKee, também ela ligada a "Anatomia de Grey" e que, ao lado de Shonda Rhimes e Betsy Beers, será uma das produtoras-executivas desta nova história.

Esta não é a primeira vez que a estação norte-americana testa uma derivação da série de sucesso. Em 2007, a trama que aborda casos médicos e as relações entre os vários intervenientes do Hospital Seattle Grace perdeu uma das suas personagens, Addison Montgomery (Kate Walsh), para protagonizar o spin-off "Clínica Privada", que terminou ao fim de seis temporadas.