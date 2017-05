Afinal, a "nerd" de "Uma família muito moderna" é uma provocadora

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:33, atualizado às 10:34 Facebook

Ariel Winter interpreta a inocente Alex na série de humor "Uma família muito moderna", transmitida em Portugal na Fox Comedy. Mas, na vida real, a atriz de 19 anos é uma "vamp".

Ariel Winter é uma atriz americana de 19 anos, mais conhecida por interpretar Alex Dunphy na série de humor "Uma família muito moderna". Ao contrário do que acontece com a sua personagem na trama, por cá emitida pela Fox Comedy, o crescimento de Ariel tem sido bastante polémico. A atriz, que retrata uma jovem adolescente "nerd", tem evidenciado uma tendência para roupas, fotografias e poses sensuais e provocadoras.

Esta semana, Ariel voltou a dar que falar. O elenco de "Uma família muito moderna" reuniu-se no Wolf Theatre, na Califórnia, para o final da oitava temporada da série, mas o centro das atenções foi o decote pronunciado de Ariel. Ao longo dos anos, a jovem tem-se mostrado muito à-vontade com o seu corpo e não se inibe de o exibir nas redes sociais. Em 2016, surgiu na gala dos SAG Awards com um vestido muito decotado, que não escondia as cicatrizes resultantes da redução mamária a que foi sujeita em abril de 2015.

Na sua conta de Instagram, seguida por mais de três milhões de pessoas, gosta de partilhar fotografias das suas curvas, dos seus looks reveladores e da sua intimidade com o namorado, o também ator Levi Meaden. Ariel Winter travou uma batalha judicial contra a própria mãe, que foi acusada de ter abusado emocionalmente da jovem.