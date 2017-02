AMC Portugal divulga estreias e regresso de séries

Nuno Cardoso Hoje às 13:32 Facebook

"Taboo"; "The Son", "Ransom" e "The Terror" são algumas das novas séries que irão compor a grelha do AMC Portugal em 2017.

O canal por cabo AMC Portugal divulgou as suas principais estreias para os próximos meses no que toca a séries. Assim sendo, em fevereiro chegam as primeiras temporadas de "Taboo" (série de época protagonizada por Tom Hardy e produzida por Ridley Scott, dia 26) e "Ransom" (no dia 21), criada por Frank Spotnitz, produtor de "Ficheiros Secretos", sobre a vida do dito melhor negociador do mundo, interpretado por Luke Roberts.

Já a série de artes marciais "Into the Badlands" volta a 23 de março com a segunda temporada, que conta com a participação do ator português Ivo Canelas. Entre as estreias e regressos estão ainda, por exemplo, "Fear the walking dead" (no verão) e "The Son" (uma série "western" protagonizada por Pierce Brosnan, em abril).

Para o final do ano está reservada a estreia de "The Terror", série atualmente em produção, baseada no "best seller" homónimo de Dan Simmons, que mistura factos históricos e fictícios, sobre uma fatídica viagem de navio até ao Ártico, em 1845, liderada pelo comandante John Franklin. A trama terá 10 episódios e contará com os atores Ciarán Hinds ("A Guerra dos Tronos"), Paul Ready e Adam Nagaitis à frente do elenco.