"American Horror Story" sobre as presidenciais nos EUA

As eleições presidenciais norte-americanas serão o foco da sétima temporada de "American Horror Story", série de Ryan Murphy que muda de tema em cada leva de episódios.

O criador da série "American Horror Story", Ryan Murphy, anunciou no programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen", que a sétima temporada da série antológica será subordinado ao tema das eleições presidenciais norte-americanas de 2016, que culminaram com a vitória do republicano Donald Trump face a Hillary Clinton.

A nova leva de episódios, que sucede a "American Horror Story: Roanoke", "será sobre as eleições que acabamos de atravessar, por isso penso que será interessante para muitas pessoas", explicou Murphy. Questionado pelo anfitrião do formato, Andy Cohen, sobre se haverá uma personagem diretamente inspirada no novo presidente do Estados Unidos, Murphy deixou a dúvida no ar. "Talvez", respondeu sem revelar mais pormenores.

"American Horror Story" é uma das três séries antológicas da autoria de Ryan Murphy, exibidas no canal FX. Para além desta, o guionista é ainda responsável pela criação da galardoada "O Caso de O.J.: American Crime Story" e da sua mais recente aposta, "Feud".

Quanto a "American Horror Story", tem presença assegurada no pequeno ecrã, pelo menos, até 2019.