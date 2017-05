Aniston diz que "Friends" não teria sucesso hoje em dia

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 15:08 Facebook

A tecnologia iria tirar o brilho a "Friends", segundo Jennifer Aniston. A atriz mostrou-se preocupada com o impacto das novas tecnologias na sociedade.

"Friends" não teria o mesmo sucesso se fosse feita hoje. Quem o afirma é Jennifer Aniston, uma das protagonistas da série. "Costumo dizer que se "Friends" fosse feito hoje, seria apenas um café cheio de pessoas a olhar para os seus iPhones e não existiriam conversas nem episódios", explicou a atriz.

Aniston, que fez de Rachel Green, apontou que o sucesso da série se deve ao facto de ter sido realizada numa altura onde as tecnologias não estavam tão presentes na sociedade. "A série foi feita num tempo onde não estávamos presos ao ecrã de um telemóvel, onde não se estava sempre ver o Facebook ou o Instagram. Na série, as pessoas comunicavam umas com as outras, cara a cara, e hoje já não temos isso. Isso deixa as pessoas nostálgicas e é por isso que continuam a gostar da série", afirmou, em entrevista a Arianna Huffington no "Thrive Global Podcast".

A intérprete abordou, também, o impacto que as novas tecnologias têm na sociedade e deu o seu caso como exemplo. "Antes costumava ter facilidade em adormecer e ter bons hábitos de sono, mas desde que o telemóvel entrou na minha vida que sinto que tenho mais dificuldade em adormecer", disse, acrescentando que quando acorda medita sempre antes de tocar no telemóvel

A série "Friends" estreou em 1994 e esteve no ar durante 10 anos, até 2004. Além de Aniston, integraram o elenco David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry.