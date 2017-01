As séries que estão de volta ao ecrã nacional

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

"Homeland", "The walking dead" e "Anatomia de Grey", entre outras, são algumas das séries que estão de volta ao ecrã nacional.

O regresso de "Segurança nacional" ao pequeno ecrã, esta quarta-feira à noite no canal Fox, marca o arranque da época em que as séries mais aguardadas podem voltar a ser vistas. À sexta temporada da trama centrada na personagem de Carrie Mathison (Claire Danes), que desta vez está em Nova Iorque para ajudar a integração de muçulmanos na sociedade norte-americana, juntam-se os dramas apocalíptico "The walking dead", médico "Anatomia de Grey" e político "Scandal".

"The walking dead" é tida como a série preferida dos portugueses. De acordo com a empresa de medição de GfK, foi a mais vista em 2016 no nosso país. A segunda metade da sexta temporada estreia-se a 13 de fevereiro, também na Fox. No mesmo canal, recomeça já no próximo dia 1 "Anatomia de Grey" e "Scandal". As duas histórias de Shonda Rhimes tinham data inicial de regresso agendada para 25 de janeiro, mas um conjunto de programas especiais a propósito da tomada de posse de Donald Trump, na sexta-feira, fez a ficção avançar uma semana.

Ainda em fevereiro, mas no campo das novidades, há a assinalar "24: Legacy" (a 6 de fevereiro), que ao lado de "Prison Break" (em abril, ambas na Fox) e "Twin Peaks" (21 de maio, em canal a definir), é um dos rostos da recuperação de séries antigas que surgem agora como renovadas. Desta vez, Corey Hawkins substitui Kiefer Sutherland na liderança da Unidade de Contraterrorismo, interpretando o papel de um ex-comando do exército dos EUA.

Drew Barrymore em estreia

Na NBC, "The Blacklist: Redemption" (23 de fevereiro), o "spin-off" de "The Blacklist", terá como protagonista Susan "Scottie" Hargrave (Famke Janssen). E na Fox Life, "This is us" apresenta-se, no mesmo dia, com um enredo que segue um grupo de personagens cujos caminhos e histórias de vidas se interligam de maneiras curiosas.

Na plataforma de "streaming" Netflix, e já depois de disponibilizada "Lemony Snicket's - Uma série de desgraças", que tem Neil Patrick Harris à frente do elenco, os espectadores podem esperar, a 3 de fevereiro, "Santa Clarita Diet", a primeira incursão de Drew Barrymore na televisão. A atriz veste a pele de uma agente imobiliária que se torna... canibal.

A finalizar, no AMC, uma das maiores apostas passa por "Taboo", série histórica com Tom Hardy passada na Londres do século XIX. Chips Hardy, pai do protagonista na vida real, e Ridley Scott coproduziram o enredo.