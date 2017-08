Autora da saga "Crepúsculo" assina nova série televisiva

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:56 Facebook

Doze anos depois da publicação do primeiro livro da saga "Crepúsculo" nos Estados Unidos e nove após o lançamento do primeiro filme, a autora Stephenie Meyer está de volta, desta vez com uma série televisiva.

Quem não se lembra da febre dos vampiros? "Team Edward" ou "Team Jacob", raras foram as pessoas que não assistiram à loucura pela saga "Twilight" ("Crepúsculo", em português) que se traduziu em longas filas à porta dos cinemas, nos mais variados acessórios com fotografias dos atores e uma onda de adolescentes que repentinamente desejavam ter presas no lugar de dentes. Agora, doze anos depois da publicação do primeiro livro nos Estados Unidos e nove após o lançamento do primeiro filme, a autora Stephenie Meyer volta com uma série televisiva.

Embora houvesse rumores sobre esta nova série, "The Rook", desde 2015, só agora foram dados a conhecer alguns detalhes. Como é avançado pela revista "Vanity Fair", a trama - que se baseia num romance de Daniel O"Malley publicado em 2012 - desenvolver-se-á em torno de uma jovem mulher que um dia acorda num parque londrino rodeada de cadáveres. Amnésica não se consegue lembrar sequer de quem é nem de onde vem, e tudo o que sabe é que, de alguma forma, tem poderes especiais.

Começa assim uma aventura misteriosa e obscura, em que esta jovem terá de combater o mal enquanto tenta perceber o seu passado. O casting da série ainda não foi revelado, mas fica a promessa de "uma das mais fascinantes e entusiasmantes personagens femininas da televisão", segundo Chris Albercht, diretor executivo do canal televisivo Starz.

"The Rook" será co-produzida por Stephenie Meyer e Stephen Garrett (produtor de filmes como "Promessas Perigosas", "A Pesca do Salmão no Iémen" e "A Vida num Só Dia") e tem estreia marcada para 2018.