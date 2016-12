Alec Baldwin revela quanto ganha por cada imitação de Trump

Luís Alves Vicente Hoje às 12:22, atualizado às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Alec Baldwin revelou que recebe cerca de 1300 euros por cada vez que veste a pele de Donald Trump no "Saturday Night Live". Para entrar na personagem, bastam sete minutos.

Alec Baldwin revelou ao "New York Times" que recebe cerca de 1300 euros por cada imitação que faz do presidente eleito Donald Trump no programa "Saturday Night Live". Desde o fim de semana anterior às eleições presidências norte-americanas que Baldwin tem aparecido recorrentemente no formato de humor do canal NBC.

O ator demora sete minutos a transforma-se no 45.º presidente dos Estados Unidos da América, conta Sarah Maslin Nir, a jornalista que acompanhou Baldwin a preparar-se para aparecer em frente às câmaras. Alec Baldwin, que começou a mostrar o seu talento como imitador de Donald Trump em outubro, recorre a uma peruca e base para se aprontar. O resto é tudo dele.

Baldwin, que sente que é "uma obrigação" continuar esta sátira, explicou que o truque para o êxito na imitação são as pausas: "Vejo um tipo que parece que vai fazer uma pausa, a procurar por palavras e linguagem específicas que quer utilizar, mas que nunca encontra", frisa, referindo-se a Trump.

No início de dezembro, o presidente eleito recorreu ao Twitter para revelar o seu desagrado com a imitação. Caracterizou a sátira de Baldwin como algo "do pior que há" e que o programa "Saturday Night Live" é "impossível de se ver".

Em resposta, Alec Baldwin reiterou que terminaria com as imitações assim que Donald Trump entregasse a sua declaração de impostos, que tem sido pedida por muitas personalidades e que o presidente eleito não quer tornar pública.