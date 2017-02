Bárbara Guimarães fora dos Globos de Ouro, 11 anos depois

Nuno Cardoso Hoje às 12:36 Facebook

A SIC revela que Bárbara Guimarães não vai apresentar a gala dos Globos de Ouro deste ano, em maio. O próximo anfitrião da cerimónia vai ser revelado "em breve"

Ao contrário das últimas onze edições, Bárbara Guimarães não vai ser a apresentadora da XXII gala dos Globos de Ouro, que acontece no próximo mês de maio no Coliseu dos Recreios, avançou a SIC em nota oficial.

"Todo o espetáculo terá uma nova formatação e é nesse sentido que se justifica a mudança de apresentador", fundamentou a estação de Carnaxide, adiantando ainda que "o nome do novo apresentador dos Globos de Ouro será revelado em breve".

Bárbara Guimarães apresentou pela primeira vez esta cerimónia no dia 21 de maio de 2006, na Praça de Touros do Campo Pequeno, à semelhança do ano seguinte. A partir de 2008, o Coliseu dos Recreios passou a receber o certame que recompensa o talento nacional em várias áreas, como a música, o teatro, o cinema, a moda e o desporto.

A apresentadora não foi a única anfitriã da cerimónia organizada pela SIC e a revista "Caras". Ao longo das primeiras dez edições, que tomaram lugar no Coliseu dos Recreios, a gala já foi conduzida por Herman José, Catarina Furtado, Fátima Lopes ou ainda Sílvia Alberto.