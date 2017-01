BBC cria grupo de trabalho para descredibilizar notícias falsas

Luís Alves Vicente Hoje às 14:17 Facebook

A estação pública britânica vai ter um departamento com o objetivo de limitar a proliferação de notícias falsas nas redes sociais. Também o Facebook já iniciou um mecanismo para assinalar histórias sem veracidade.

A BBC vai montar uma equipa dedicada a identificar e descredibilizar notícias que se venham a provar falsas, numa "batalha contra as mentiras, distorções e exageros." A estação pública britânica passa, assim, a utilizar o mecanismo "reality check" de forma a verificar de forma permanente as notícias difundidas nas redes sociais.

O objetivo passa, principalmente, por identificar as histórias mais populares no Facebook e apurar a respetiva validade. "Estamos a trabalhar com o Facebook em particular, para ver como podemos ser o mais eficaz possível. Onde virmos artigos propositadamente falsos ou enganadores partilhados como notícias, publicaremos um 'reality check' correspondente", explica James Harding, diretor da BBC News, citado pelo britânico The Guardian.

Harding acrescentou apontou ainda para o caminho que deve ser seguido no jornalismo: "É também importante explicar o que é que comanda a atualidade noticiosa. Precisamos de notícias longas, artigos com mais profundidade - dados, investigação, análise e competência - para nos ajudar a explicar o mundo em que vivemos." O diretor britânico esclareceu ainda que "A BBC não pode editar a internet" mas que isso não significa que o órgão de comunicação social se tenha de colocar à parte dela.

"Queremos que este mecanismo seja mais do que um serviço público. Queremos que seja altamente popular. Vamos usar estilos e formatos - na televisão, na rádio e "online" - que asseguram que os factos são mais fascinantes e acutilantes do que as mentiras e falsidades", concluiu James Harding

A estratégica da BBC vai ao encontro do plano anunciado pelo próprio Facebook em assinalar as notícias falsas que proliferem pela rede social mais popular do mundo. O mecanismo tornou-se necessário depois de várias investigações apontarem para a preponderância de mentiras na decisão da opinião pública. A interferência nos sentidos de voto do eleitorado no referendo britânico e nas presidenciais norte-americanas são os casos mais recentes.