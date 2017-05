Benedita Pereira participa na série norte-americana "The Blacklist"

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:16 Facebook

Em Portugal, Benedita Pereira pode ser vista em "Sim, Chef" e "Donos Disto Tudo", ambos da RTP1, mas lá fora a atriz agarrou com afinco a oportunidade que lhe foi dada de contracenar com o conceituado ator James Spader, protagonista de "The Blacklist".

Um dos mais recentes episódios de "The Blacklist", série da NBC e que em Portugal pode ser acompanhada através da SIC ou da plataforma de streaming Netflix, contou com a participação de uma atriz portuguesa. Benedita Pereira, de 31 anos, contracenou com James Spader, o ator que na história dá vida a Raymond Red Reddington, o número um na lista dos criminosos mais procurados do FBI e que se decide entregar à unidade de polícia para ajudá-los a capturar outros fugitivos.

A atriz portuguesa surge no episódio intitulado "Dr. Bogdan Krilov", em que dá vida a uma mulher francesa que se cruza com Reddington. Esta é a primeira grande oportunidade profissional de Benedita nos EUA, país no qual viveu durante alguns anos e que só deixou para regressar à ficção portuguesa, graças ao convite da TVI para protagonizar a novela "Santa Bárbara".

Atualmente, Benedita Pereira integra o elenco de dois projetos da RTP1 ligados ao humor: o programa "Donos Disto Tudo", representando ao lado de nomes como Manuel Marques, Heitor Lourenço, Eduardo Madeira ou Joana Pais de Brito, e a série "Sim, Chef", que protagoniza juntamente com Miguel Guilherme e Diogo Martins.