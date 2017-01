"Better Call Saul": Personagem de "Breaking Bad" pode regressar

Luís Alves Vicente Hoje às 11:23 Facebook

Um vídeo partilhado no YouTube, onde se apresenta o restaurante Los Pollhos Hermanos, que pertence ao imaginário de "Breaking Bad", pode indicar o regresso de Gustavo Fring à terceira temporada de "Better Call Saul".

Um vídeo que pode ser facilmente confundido com um anúncio real a uma cadeia de restaurantes nos Estados Unidos é, na verdade, o primeiro "teaser" da terceira temporada de "Better Call Saul", que se estreia em abril. No clipe de 30 segundos, partilhado no YouTube, é apresentado o restaurante Los Pollos Hermanos, de Gus Fring, personagem interpretada por Giancarlo Esposito e que pertence ao universo de "Breaking Bad".

"Better Call Saul" é um "spin-off" dessa série, cujos eventos decorrem antes da história de Walter White e a sua ligação ao mundo das metanfetaminas. Centrada em Jimmy McGill, interpretado por Bob Odenkirk, a produção de Vince Gilligan conta apenas com outra personagem de "Breaking Bad" - Mike Ehrmantraut. Contudo, várias foram as notícias e rumores ao longo das duas temporadas de "Better Call Saul" que davam conta da possibilidade do aparecimento de outros atores que marcaram a trama de "Breaking Bad".

Apesar de não haver qualquer comunicado por parte dos produtores ou criadores da série, o vídeo publicado pode ser a confirmação da entrada de Esposito em "Better Call Saul". O interesse dos atores de "Breaking Bad", que terminou em 2013, em regressar ao sudoeste norte-americano é elevado, tendo até Bryan Craston, protagonista da série original, confessado que gostaria de voltar a interpretar a personagem.

"Better Call Saul" estreou-se em 2015 e, além Bob Odenkirk, que é Saul Goodman em "Breaking Bad", o elenco conta ainda com Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Michael Mckean e Patrick Fabian no elenco.