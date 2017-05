Carolina Loureiro ambiciona voltar à representação

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:10 Facebook

Afastada há três anos das novelas, a namorada de David Carreira admitiu querer regressar brevemente à representação. Contudo, reconhece ser uma tarefa difícil de concretizar, dado o seu envolvimento no programa "Fama Show".

Carolina Loureiro está a poucos dias de completar o seu primeiro ano ao serviço do magazine "Fama Show", emitido todos os domingos na SIC. Antes da apresentação, dedicou-se à representação, área na qual deseja voltar a trabalhar.

"Tenho muito em mente (voltar) a representação, que foi onde eu comecei. É mesmo aquilo de que realmente gosto e em que me sinto bem a fazer. Sinto-me muito bem a fazer o 'Fama Show' - é um bom desafio - mas também quero voltar a ter projetos na representação", revelou Carolina Loureiro ao JN.

A ambição em voltar a mostrar a veia de atriz é muita. Pelo contrário, o tempo que lhe resta do seu envolvimento no programa da SIC é escasso. "Agora é um bocado impossível de conciliar. Daqui a uns tempos", afiança a cara da SIC.

Carolina Loureiro estreou-se como atriz em 2011 na nona temporada da série "Morangos com Açúcar" (TVI). Posteriormente, integrou o elenco de duas outras produções do mesmo canal, "Mundo ao Contrário" (2013) e "O Beijo do Escorpião" (2014).