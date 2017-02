Carolina Patrocínio vai estar na passadeira vermelha dos Óscares

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da SIC acompanhará os bastidores daquele que é dos maiores eventos cinematográficos do mundo.

A apresentadora da SIC já viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde no próximo domingo vai estar na 89º edição dos Óscares da Academia de Hollywood. Carolina Patrocínio vai estar no Teatro Dolby, onde decorrerá a cerimónia apresentada por Jimmy Kimmel, para mostrar aos espectadores da SIC Caras, em direto, os bastidores da gala.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou a felicidade por poder acompanhar de perto aquela que é um dos maiores eventos cinematográficos do mundo. "Fui nomeada pela primeira vez pela SIC para espreitar os bastidores dos Óscares. Diretamente de Los Angeles vou mostrar tudo o que envolve a preparação da gala: o ambiente, a segurança, a famosa red carpet e muitas histórias que davam filmes...", revelou.

Recorde-se que depois de ter sido o principal vencedor dos Globos de Ouro na categoria de cinema, "La La Land" é o filme mais nomeado na cerimónia de 2017 dos Óscares, com 14 indicações no total, entre elas as de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento Original, Melhor Atriz Principal e Melhor Ator Principal.