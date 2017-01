Catarina Furtado: "Acredito muito no ser humano"

Nuno Cardoso Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Catarina Furtado viajou até Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Guiné-Bissau para a quarta temporada de "Príncipes do Nada", que se estreou esta quinta-feira na RTP1. Ao JN, revela que o seu lado altruísta não faz parte da sua profissão, mas de si mesma.

Ainda agora o "The Voice Portugal" se despediu e Catarina Furtado já está de regresso, com a quarta temporada de "Príncipes do Nada", a série documental de sua autoria enquanto embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, que se estreou esta quinta-feira na RTP1, com 10 novos episódios.

A apresentadora viajou para Moçambique, Guiné-Bissau, Timor Leste e São Tomé e Príncipe, para alertar para problemáticas como a discriminação em torno dos albinos, a morte materna nos partos, a violência com base no género, a saúde sexual e reprodutiva nos jovens ou a proteção da biodiversidade, temas que vão de encontro aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. O objetivo é mostrar como tentar tornar o mundo melhor e inspirar o público a fazê-lo. "Acredito muito no ser humano", diz ao JN.

Catarina afirma que a vontade de tornar o mundo mais igualitário "já não faz parte da profissão". "Vai além disso, já é parte de mim. Não é possível viver de outra forma e seria igual se não fosse conhecida. Evidentemente, o facto de ser uma figura pública permite-me fazer as coisas de uma outra forma e chegar mais longe. Mas é algo que já não dissocio de mim própria", revela.

Para além das conquistas no terreno, Catarina conta que "Príncipes do Nada" também já levou vários espectadores a mudar de vida e a tornarem-se mais altruístas. "Isso, para mim, é mais importante do que qualquer programa de televisão", frisa.

O rosto da RTP assumiu o seu cargo de embaixadora nas Nações Unidas há 16 anos, algo que encara "como sendo um privilégio e um orgulho". "Disseram-me recentemente que não há nenhuma embaixadora tão antiga como eu. Este cargo permite-me ver o mundo de outra forma e tentar modificá-lo um bocadinho", diz.

No teatro ao lado do marido

Catarina tem estado a preparar o seu regresso ao teatro, com a comédia "Os Dias Realistas", que se estreia no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, a 11 de janeiro, seguindo em março para o Teatro Sá da Bandeira, Porto. Ao seu lado está João Reis, o marido, Paulo Pires e Manuela Couto.

Sobre a peça, a apresentadora conta: "Estou muito contente por voltar aos palcos e já tinha saudades. A peça tem um elenco fantástico, um texto muito inteligente que não é óbvio. Tive um ano de trabalho muito agitado e agora isto é mesmo a cereja no topo do bolo", remata ao JN.