Companheiro de Gianni Versace crítica série sobre assassinato do estilista

A série norte-americana "American Crime Story" vai, na próxima temporada, abordar o assassinato de Gianni Versace, o famoso estilista italiano. Antonio D'Amico, companheiro de Gianni Versace durante 15 anos, criticou publicamente a trama da autoria de Ryan Murphy e as imagens que recentemente viram a luz do dia.

Depois de serem lançadas novas imagens da produção de "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", Antonio D'Amico, o companheiro de 15 anos do estilista italiano, veio falar sobre a série e sobre as questões em volta da morte de Gianni Versace.

"Muito tem sido escrito e dito sobre o assassinato, milhares de suposições, mas nem um único traço de realidade," disse D'Amico à publicação "The Observer". As imagens dos bastidores das gravações divulgadas mostram Ricky Martin, no papel de Antonio D'Amico, a segurar nos braços de Gianni Versace (interpretado pelo ator Édgar Ramírez). No entanto, D'Amico afirma que essa imagem é "rídicula" e que se trata de uma "interpretação poética do realizador".

Antonio D'Amico foi quem encontrou o estilista morto à porta da sua mansão em Miami, em 1997, depois de receber vários tiros. "Senti que o meu sangue tinha congelado," explica Antonio sobre o que realmente aconteceu nesse fatídico dia. "A casa tinha janelas escurecidas, por isso não conseguíamos ver o que se passava a partir de dentro, tivemos de abrir o portão. Vi Gianni deitado nas escadas, com sangue à sua volta. Nesse momento, ficou tudo escuro"

Gianni Versace foi assassinado por Andrew Cunanan há 20 anos. Poucos dias depois, o ator do crime acabou por suicidar-se com a mesma arma que tinha utilizado para matar estilista italiano e muitas teorias apareceram logo sobre o assassinato. Desde atribuir a culpa à máfia até dizer que Versace e Cunanan já se conheciam antes do crime. "Eles nunca se conheceram," afirma D'Amico. "Muito do que se diz e do que se fala é ficção. Infelizmente, o Gianni morreu. Infelizmente, este homem matou-o. Isso foi o que aconteceu", disse à mesma publicação

Depois da morte de Gianni Versace, Antonio D'Amico entrou num profundo estado depressivo e fechou-se para o mundo. "Nunca tinha passado por uma depressão e nunca cheguei a ir ao terapeuta como me indicaram. Porque é que precisava de contar a alguém o que se tinha passado quando sabia que estava assim porque a morte do Gianni me rasgou ao meio? Estava num pesadelo, não sentia nada nem dava importância a nada... a casa, o dinheiro...", contou.

D'Amico garantiu ainda que a produção da série nunca o contactou para fazer qualquer tipo de questões, mas admite estar disponível para falar com Ricky Martin sobre detalhes da sua vida com Gianni. "Tem tudo a ver com saber os pequenos detalhes de uma relação," explicou Antonio. "Por exemplo, o Gianni era muito organizado e focado no trabalho, mas na sua vida privada tudo era desorganizado. Ele deixava a casa de banho numa confusão. E no que toca à cozinha, ele nem sabia cozinhar um ovo".