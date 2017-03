Consumo no YouTube atinge mil milhões de horas diárias

Ana Filipe Silveira Hoje às 22:38 Facebook

A plataforma de partilha e visionamento de vídeos YouTube divulgou novos dados sobre os seus consumidores: em 2016, foram vistas uma média de mil milhões de horas de conteúdos por dia.

O YouTube analisou a forma como os seus utilizadores usam a plataforma de uma perspetiva incomum: em vez de olhar para o número de visualizações dos seus vídeos, contou as horas que os internautas passam a vê-los. O resultado foi divulgado esta semana.

De acordo com o blogue oficial da plataforma, em 2016 foram dedicadas à visualização de vídeos, em média e por cada dia, qualquer coisa como mil milhões de horas, à escala global. "Se estivesse sentado a assistir a mil milhões de horas no YouTube, demoraria mais de cem mil anos [a terminar]", exemplifica o site no comunicado.

"Em todo o mundo, as pessoas passam mil milhões de horas a matar a sua curiosidade, a descobrir grandes músicas, a informarem-se, a manterem contacto com as suas personalidades favoritas, a ficar a par das tendências mais recentes", acrescenta o YouTube.