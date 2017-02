Criadora de "Girls" elogia o estágio de Malia Obama na série

Nuno Cardoso Hoje às 14:26, atualizado às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Lena Dunham, criadora e protagonista de "Girls", desfez-se em elogios ao trabalho feito por Malia Obama na produção da série, num estágio que decorreu em 2015.

Numa nova entrevista no programa de rádio de Howard Stern, a criadora e protagonista de "Girls" revelou como foi o estágio de Malia Obama, no verão de 2015, na produção da série da HBO, que regressa este domingo com a sexta e última temporada.

Quando se vê aquela família junta, percebe-se que não estão a representar

"Obviamente que não lhe pedimos para nos ir buscar café. Mas ela quis fazer todo o tipo de trabalhos, a parte boa foi essa. Ela estava completamente entusiasmada. Fez um bom trabalho no estágio e, claramente, os seus pais, também fizeram o seu. Quando se vê aquela família junta, percebe-se que não estão a representar", explicou Lena Dunham.

A atriz continuou, elogiando a filha mais velha de Barack e Michelle, de 18 anos: "Ela é tão inteligente. Uma vez perguntei-lhe: 'Qual é o teu filme preferido?'. E ela respondeu-me: 'Queres que te faça uma lista por realizadores preferidos ou por argumentistas?' E eu disse-lhe: 'Bom, és mais inteligente do que eu. Vamos mas é acabar esta conversa'", riu-se Dunham.

Recorde-se que a adolescente iniciou, este mês, um novo estágio na indústria do entretenimento, na produtora de Harvey Weinstein, o homem por trás de vários filmes de sucesso.