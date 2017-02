Criadores de "South Park" incapazes de fazer sátira na era de Trump

Luís Alves Vicente Hoje às 13:19 Facebook

Trey Parker e Matt Stone explicam que é complicado criar novos episódios da série que critica a sociedade através de humor porque "a sátira tornou-se realidade."

Os criadores da série de sátira política e social "South Park" estão a sentir dificuldades em dar continuidade ao tom da animação para adultos. O problema está no facto de a realidade, sobretudo aquela protagonizada por Donald Trump, ser difícil de superar. "É complicado porque a sátira tornou-se realidade", justificou Trey Parker, um dos criadores.

"É muito difícil gozar [com essa realidade]. Na última temporada, que terminou há um mês e meio, estávamos a tentar brincar com o que se estava a passar mas não conseguíamos acompanhar o ritmo. E aquilo que estava a acontecer tinha muito mais piada do que o que quer que fosse que pudéssemos inventar. Portanto, decidimos afastarmo-nos um bocado e deixá-los fazer a comédia deles, que nós fazemos a nossa", explicou Parker.

A dupla criativa de "South Park" fica completa com Matt Stone, que também acompanhou o raciocínio do colega. "As pessoas estão sempre a dizer-nos: 'vocês devem estar a reunir muito material', como se estivéssemos felizes com algumas coisas que estão a acontecer. Não sei se isso é verdade; não nos parece que seja. Ficamos estupefactos como toda a gente."

"South Park" estreou em 1997 na televisão norte-americana e desde então nunca mais abandonou o pequeno ecrã, contando com 20 temporadas. A série centra-se na cidade homónima e recorre a um grupo de crianças em desenho animado para fazer as mais duras críticas em forma à sociedade ocidental.