Cristina Ferreira e editora de revista terminam parceria

A editora angolana Masembra anunciou que a parceria com a apresentadora da TVI termina em março.

A parceria entre a Masemba e Cristina Ferreira termina em março, dois anos depois de terem lançado no mercado a revista com o nome da apresentadora da TVI. Em comunicado, a editora angolana refere que a decisão foi de "mútuo acordo". "Ambas as partes decidiram, de mútuo acordo, terminar a parceria, com efeitos a partir de março deste ano, sendo que no próximo dia 6 de fevereiro a Masemba irá publicar o número 24 da revista Cristina".

Sem referir que a publicação encerrará com o final desta parceria, a editora frisa que "a revista Cristina foi o projeto editorial com maior sucesso em Portugal nos últimos dois anos, tendo sido seguramente o título mais impactante lançado na última década". "Tratou-se de um título rentável desde o número 1", frisa, agradecendo a "Cristina Ferreira e à equipa da revista Cristina, o empenho, dedicação e paixão que imprimiram ao mesmo".

A comunicadora está de férias na Tailândia. Nas redes sociais, publicou a "última frase do seu livro, Sentir: 'E se isto acabar? O que vier será melhor."

Santana Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Quaresma, Bárbara Guimarães, Sofia Ribeiro, Cuca Roseta, Mariza, Ricardo Araújo Pereira, Katia Aveiro, Mickael Carreira, Fátima Lopes, Joana Amaral Dias, Anselmo Ralph, Rita Pereira, Simão Sabrosa, Rui Patrício e Simone de Oliveira foram algumas das personalidades que fizeram capa da publicação.

A capa da última edição de Cristina sob os comandos da Masemba está por revelar.