Daryl e Negan de "The Walking Dead" vão estar em Portugal

Os atores Jeffrey Dean Morgan, o vilão Negan na série, e Norman Reedus, que veste a pele de Daryl, juntam-se ao produtor executivo Greg Nicotero numa visita a Lisboa agendada para 8 de março.

Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus e Greg Nicotero vão estar em Lisboa no próximo dia 8 de março. Os intérpretes do vilão Negan e de Daryl, respetivamente, e do produtor executivo de "The Walking Dead" (TWD) visitam o nosso país a propósito do TWD European Tour.

A FOX deu a novidade através das redes sociais, sem adiantar mais detalhes sobre a presença dos atores norte-americanos no nosso país.

Recorde-se que "The Walking Dead", uma criação de Robert Kirkman cuja sétima temporada está em exibição, foi o produto de ficção mais visto em Portugal em 2016, de acordo com dados da GfK, a empresa responsável pela medição de audiências no nosso país.