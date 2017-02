Demi Moore entra para o elenco de "Empire"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz norte-americana interpretará "uma enfermeira com passado misterioso" na quarta temporada da série, avançou a Fox em comunicado.

Demi Moore vai estar no elenco principal de "Empire", a série da Fox sobre os negócios de uma família no mundo do hip-hop. A atriz norte-americana, anunciou o canal em comunicado, vestirá a pele de "uma enfermeira com passado misterioso".

Apesar de integrar a história produzida pelo cineasta Lee Daniels a partir da quarta temporada, a atriz surgirá pela primeira vez no último episódio da terceira época, que se estreia nos EUA no final de março.

Moore estreou-se na representação em 1982 na série "General Hospital", exibida pela ABC desde 1963.