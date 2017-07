Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 19:24, atualizado às 19:25 Facebook

O ator português Diogo Morgado vai encarnar Cabeleira, um perigoso assassino do estado de Pernambuco, no filme "O Matador", com estreia marcada para novembro deste ano em 190 países.

A plataforma de streaming Netflix apresentou esta semana o teaser do primeiro filme brasileiro original, entretanto partilhado pelo protagonista da história na sua página oficial do Facebook. "Aqui está o teaser de 'O Matador', um filme do grande Marcelo Galvão", escreveu Diogo Morgado.

A história passa-se entre as décadas de 1910 e 1940 e conta a história de Cabeleira (Diogo Morgado), um temível assassino do estado de Pernambuco, criado por um ladrão local chamado Sete Orelhas, que o encontrou abandonado quando era bebé e o faz crescer completamente isolado da civilização. Já em adulto, Cabeleira vai finalmente à cidade para procurar o desaparecido Sete Orelhas e encontra uma cidade sem lei, governada pelo tirano Monsieur Blanchard, um francês que domina o mercado de pedras preciosas.

"'O Matador' é uma ótima adição à nossa estratégia de programação, com uma história que vai cruzar fronteiras e encontrar uma audiência global, já que combina um 'storytelling' único com um elenco multinacional", afirmou o diretor de conteúdos da Netflix, Ted Sarandos, em agosto de 2016, aquando do início das filmagens.

Com criação e realização de Marcelo Galvão, o elenco da produção inclui ainda a portuguesa Maria de Medeiros, Marat Descartes, Nill Marcondes, Deto Montenegro e Etienne Chicot, Mel Lisboa, Daniela Galli, Thogun, Igor Cotrim, Thaís Cabral e Will Roberts.