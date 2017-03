Disney exibiu primeiro beijo "gay" em série animada

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:51 Facebook

Três jovens casais do mesmo sexo beijam-se numa cena da série "Star vs the Forces of Evil". É uma estreia para a Disney.

É mais um passo na procura da diversidade e tolerância. Desta vez, foi a Disney que o deu ao incluir numa das suas séries de animação um primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo. Melhor: três beijos.

O momento aconteceu no último episódio da segunda temporada de "Star vs the Forces of Evil", que foi para o ar esta segunda-feira nos Estados Unidos. Na cena em questão, a protagonista da história, Star, e o melhor amigo Marco assistem a um concerto de uma banda masculina. Enquanto no palco se canta a música "Just Friends", vários casais beijam-se na plateia, incluindo rapazes e raparigas do mesmo sexo.

"Star vs the Forces of Evil" é emitido no canal Disney XD e é a segunda série na história da Disney a ser criada por uma mulher, Daron Nefcy. A primeira foi "Pepper Ann", de 1997, da autoria de Sue Rose.