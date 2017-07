Donald Trump será personagem principal de série de animação

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:38 Facebook

Donald Trump, a personalidade mais caricaturada do momento, vai ser personagem principal de uma série de animação. Estreia-se no outono, vai ter dez episódios e a produção estará a cargo de Stephen Colbert, apresentador do programa "The Late Show".

Trump será o protagonista de uma série que vai satirizar a Casa Branca, a família do presidente e todo o sistema presidencial. Será exibida no canal norte-americano Showtime, uma filial da CBS, canal no qual Colbert apresenta o famoso "talk-show".

O "cartoon" de Donald Trump é presença assídua no programa de Stephen Colbert e serviu de inspiração para a nova série de animação, cujos dez episódios previstos inicialmente terão trinta minutos de duração. O criador da personagem chama-se Tim Luecke e além de co-produtor executivo, vai ser o responsável pela animação. Cris Licht, produtor executivo do "The Late Show", será o responsável máximo pelo projeto, que ainda não tem título e é anunciado como "uma comédia fresca e de vanguarda".

"Sei que muita gente queria fazê-lo e por isso sinto-me honrado que o presidente animado tenha convidado a nossa equipa para a sua vida privada", disse Colbert.

Num comunicado publicado pela "Showtime", Stephen Colbert disse estar "ansioso por mostrar o homem por trás do (lema) MAGA (Make America Great Again)".