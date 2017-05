TVI perde mais um ator de "Ouro Verde" para a Globo

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:48, atualizado às 12:14 Facebook

Depois de Bruno Cabrerizo, que deverá protagonizar "Tempo de Amar" na TV Globo, o canal brasileiro contratou mais uma estrela da ficção da TVI. Pedro Carvalho vai estar presente na próxima novela das 21 horas da estação com mais audiência do Brasil.

Pedro Carvalho está novamente a caminho do Brasil. Depois de ter protagonizado em 2016 a novela "Escrava Mãe", da TV Record, o ator de 31 anos regressa à televisão brasileira para dar vida a uma personagem de "bastante relevância" num novo enredo que está a ser preparado pela TV Globo, desvendou ao JN a agente do intérprete, Leonor Babo.

"Estou muito feliz por ter recebido este convite para integrar a novela das 21h00 na Globo de um autor tão conceituado como o Walcyr Carrasco cujo trabalho admiro muito. É extraordinário vir a estar ao lado de atores que são verdadeiros monstros da representação com quem nunca pensei poder vir a dividir cena, como é o caso da Fernanda Montenegro, Glória Pires, Nathalia Timberg, Lima Duarte, Marieta Severo, e tantos outros mais", comenta Pedro Carvalho.

O ator foi convidado para integrar o elenco de "O Outro Lado do Paraíso", a nova novela da autoria de Walcyr Carrasco e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, que está reservada para o horário das 21 horas, o mais importante do canal brasileiro. As gravações têm data prevista de começo para julho no Jalapão, no estado de Tocantins, e no Rio de Janeiro. A estreia está agendada para outubro.

"É uma responsabilidade muito grande, o maior desafio profissional que já enfrentei até hoje e vou dar toda a minha dedicação, paixão e entrega a este personagem que, posso apenas dizer, é incrível, um verdadeiro desafio. Trabalhar na Globo é um sonho que se torna realidade. Estou muito grato e muito feliz por voltar ao Brasil em trabalho", finaliza.

Pedro Carvalho vai contracenar ao lado de nomes como Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Bianca Bin, Rafael Cardoso, Grazi Massafera, Sérgio Guizé, Ellen Rocche, Vera Mancini, Glória Pires, Thiago Fragoso, Eriberto Leão, Ana Lúcia Torre, Juliana Caldas, Laís Pinho, Igor Angelkorte, Tainá Müller, Flávio Tolezani e Ary Fontoura, entre outros.

Até lá, o ator português estará a gravar a novela "Ouro Verde", para a TVI. Leonor Babo garantiu que o ator manter-se-á até ao final da trama assinada por Maria João Costa e que, só depois, partirá para o novo desafio que o espera no outro lado do Atlântico.