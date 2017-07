Elenco da próxima novela da SIC reúne-se em Albufeira

Ontem às 22:15 Facebook

A próxima novela da SIC estreia-se em meados de setembro. A história de amor entre Miguel (Albano Jerónimo) e Luísa (Margarida Vila-Nova) foi apresentada esta sexta-feira na Guia, em Albufeira.

"Paixão" tem estreia marcada para 18 de setembro na antena do canal de Carnaxide e traz a história de um amor proibido entre um homem e uma mulher, Miguel e Luísa, que cresceram juntos no Algarve e são apaixonados um pelo outro desde a adolescência. Albano Jerónimo e Margarida Vila-Nova interpretam os papéis principais.

"As gravações estão a correr de uma forma fantástica, está a ser muito trabalhoso, duro, com muitas viagens pelo meio desde África até ao Algarve. O corpo está aqui a aguentar tudo, mas este grupo de trabalho tem sido determinante para que isto tenha funcionado", contou Albano Jerónimo, destacando o "desejo imenso de partilhar" o seu trabalho com os espectadores. "Faço o que mais gosto na vida, e ainda por cima pagam-me para isso", brincou.

Depois de ter gravado em 2005 a novela "Mundo Meu", da TVI, no Alvor, Margarida Vila-Nova regressou ao sul do País para interpretar a sua Luísa. "É um cenário bonito, colorido, apelativo e romântico para esta história e é também importante descentralizar", afirmou.

Com argumento de Joana Andrade e Filipa Poppe e coordenação de Inês Gomes, "Paixão" substituirá "Amor Maior" e assinala o regresso de Joana Solnado aos ecrãs portugueses, bem como a sua estreia na SIC. A mais recente produção nacional em que esteve envolvida foi "Belmonte", da estação de Queluz de Baixo, emitida entre setembro de 2013 e o mesmo mês do ano seguinte.

Do elenco de "Paixão" fazem ainda parte Marco Delgado, Rita Blanco, António Pedro Cerdeira, Cláudia Vieira, João Reis, Manuel Cavaco e Bárbara Norton de Matos, entre outros.