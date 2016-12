Eles vão fazer-nos companhia na TV este Natal

Luís Alves Vicente Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Pivôs da RTP, SIC e TVI contam como é trabalhar nesta quadra natalícia.

Estão escolhidos os rostos que darão conta da atualidade este fim de semana no pequeno ecrã. Na noite de hoje, o "Telejornal" da RTP1 fica entregue a Cristina Esteves, o "Jornal da Noite" da SIC e Rodrigo Guedes de Carvalho, e o "Jornal das 8" da TVI a Judite Sousa. Amanhã ao almoço, Carlos Daniel assume as rédeas na estação pública, Bento Rodrigues em Carnaxide e Cristina Reyna em Queluz de Baixo.

Habituados a trabalhar quando a família está reunida em casa, a ver televisão, os pivôs frisam que, nestes dias em especial, se sentem parte dela. "Para muita gente, nós somos família durante o ano, e mais ainda nestes dias. Estar a trabalhar no Natal, de uma certa forma, também é estar em família, com a que está do outro lado do ecrã", conta ao JN Bento Rodrigues. Essa relação de proximidade, contudo, vai-se construindo ao longo dos anos, "pela longevidade do trabalho", aponta Carlos Daniel.

Para Cristina Esteves, "quem corre por gosto não cansa". "Há determinadas vicissitudes que nos fazem não estar com a família quando deveríamos estar. Não é uma questão da profissão se sobrepor à família, faz parte da vida", conta a jornalista.

O noticiário mais marcante

À frente dos noticiários há mais de uma década, Carlos Daniel e Bento Rodrigues não duvidam quando questionados sobre a emissão que mais os marcou em trabalho, na quadra natalícia: a de 2004, devido ao "tsunami" que assolou a Indonésia e outros territórios do sudoeste asiático.

"Nesse ano, o impacto que as celebrações de Natal e o espírito da época poderiam ter no alinhamento esbateu-se completamente, porque outra notícia muitíssimo maior tomou conta dos acontecimentos", recorda ao JN Bento Rodrigues. Carlos Daniel evidencia também este ano em que Portugal acolheu o Euro como o mais vivo na memória: "O noticiário tradicional, com aquela paginação que temos quase como garantida durante o ano, não a temos nesta altura. Acaba por ser substituída, em boa parte, por mensagens de Natal, tradições que são relevantes nestes dias. Contudo, acaba por acontecer alguma coisa, há sempre um ou outro assunto que é abertura, como aconteceu com o "tsunami", ou seja, a informação trágica a tomar conta da atualidade", revela o pivô.

Para Cristina Reyna, um noticiário "equilibrado" é o que se pretende mesmo nesta época. "Este ano, estamos perante preocupações de natureza de segurança e o alinhamento é muito variado. Temos noticiários longos que permitem cobrir muitos ângulos e notícias", frisa a jornalista do "Jornal da Uma".

Já Cristina Esteves adianta que a atualidade é o denominador comum, que se combina depois com "peças relativas a estas época do ano", uma vez que "toda a gente gosta de saber como é passado o natal em determinadas regiões do país, de saber a gastronomia, usos, costumes e tradições das pessoas", sublinha a pivô da estação pública. E atira: "A emissão é preparada com o mesmo rigor e objetividade [do que as restantes ao longo do ano]", remata Cristina Esteves.