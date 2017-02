Escolhida primeira protagonista afro-americana de "The Bachelorette"

Luís Alves Vicente Hoje às 10:45 Facebook

Rachel Lindsay foi selecionada para ser a protagonista do programa que tem como objetivo encontrar um par romântico para o concorrente principal. Lindsay é a primeira afro-americana em 33 edições do popular "reality" norte-americano.

O nome da advogada Rachel Lindsay pode ainda não dizer nada a muitas pessoas, mas a verdade é que a afro-americana de 31 anos vai entrar para a história do programa de sucesso "The Bachelor". Lindsay vai ser a primeira mulher de raça negra a protagonizar uma temporada da versão feminina do "reality show" que tem como objetivo encontrar par romântico para um concorrente.

O programa da estação ABC, que entre "The Bachelor" e "The Bachelorette" já vai em 33 edições, centra-se num homem ou mulher, respetivamente, que procura a cara-metade entre 25 participantes. Os concorrentes fazem planos a dois em sítios exóticos e românticos para perceberem se existe química e uma possível relação fora do programa.

Os responsáveis pelo formato, que seleciona um dos concorrentes não vencedores para ser o protagonista da série seguinte, anunciaram mais cedo do que o normal a próxima "Bachelorette". Ainda com a própria Lindsay em jogo, já se sabe que a advogada do Texas é a escolhida para a próxima série, tal como Jimmy Kimmel anunciou no seu "talk show".

Naturalmente, os seus encontros com Nick Viall, o protagonista da presente edição "The Bachelor", não correram bem e quando Lindsay foi abordada pela produção do programa para ser a próxima a encontrar o amor, a advogada não quis acreditar: "Pensei que me tinham telefonado apenas para me fazerem sentir melhor, uma vez que ia sair do programa".

Muito ao seu estilo, Kimmel perguntou ainda a Lindsay se, como advogada, e em caso de não encontrar o amor, estará a pensar em processar o programa. A futura "Bacholorette" entrou na brincadeira e disse que seria algo a decidir. A 21.ª temporada de "The Bachelor" termina no mês de fevereiro, com o formato a regressar à antena da ABC na sua versão feminina em maio.