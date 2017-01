Especial sobre Obama em dia de tomada de posse de Trump

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O canal História emite, sexta-feira à noite, um programa de duas horas essencialmente composto por duas entrevistas a Barack Obama.

Duas grandes entrevistas, uma realizada antes da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, em novembro, e outra depois, compõem o programa especial que o canal História vai emitir às 22 horas desta sexta-feira, dia da tomada de posse do novo presidente norte-americano.

"Obama, na Primeira Pessoa" tem duas horas de duração e apresenta-se como um "relato em primeira mão", lê-se na sinopse, "sobre a sua presidência - os sucessos, fracassos, dificuldades com o Congresso, relações raciais durante o mandato e o que significa uma presidência Trump para o seu legado".

"Se eu tivesse oportunidade de voltar àquela noite da inauguração, para falar com o tal Barack Obama, primeiro de tudo eu diria: Vais ficar com o cabelo branco rapidamente", brinca Obama numa das conversas.

O formato inclui ainda depoimentos inéditos ao vice-presidente Joe Biden, ao secretário de estado John Kerry, ao secretário do tesouro Tim Geithner, ao procurador-geral Eric Holder, à conselheira de segurança nacional, a embaixadora Susan Rice, ao chefe de gabinete Denis McDonough, à assessora sénior Valerie Jarett, aos conselheiro adjunto de segurança nacional Ben Rhodes, ao antigo chefe de gabinete Rahm Emanuel, ao antigo secretário de educação Arne Duncan, ao líder da minoria no Senado Harry Reid, ao líder da maioria no Senado Mitch McConnell, ao antigo líder da maioria na Câmara dos Representantes Eric Cantor, e a jornalistas que cobriram a presidência de Obama.