"Esta pode ser a vitória da música com significado", diz Salvador

Salvador Sobral venceu o Festival Eurovisão da Canção. "Esta pode ser a vitória da música com significado. Música é sentimento", declarou o cantor.

Depois da vitória, Salvador Sobral voltou a cantar no palco da Eurovisão. E levou a irmã, Luísa Sobral, para cantar. "Acho que a devem ouvir", disse.

Antes, o intérprete de "Amar a dois" referiu que "vivemos num mundo de música descartável, sem qualquer conteúdo". "Esta pode ser a vitória da música com significado. Música é sentimento", declarou o cantor.

À conversa com José Carlos Malato, no palco do certame em Kiev, voltou a referir que o "importante é continuar a fazer música". "Talvez nos próximos anos a Europa traga músicas com mais significado".