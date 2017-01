Lena d'Água: "Estou viva, estou bem e com energia"

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:58, atualizado às 19:59 Facebook

Lena d'Água vai estar entre os concorrentes da segunda semifinal do Festival da Canção. A cantora, de 60 anos, vai interpretar um tema de Pedro Silva Martins, compositor, letrista e guitarrista celebrizado pelo grupo Deolinda. "Foi um convite completamente inesperado. Foi um telefonema que recebi há uns três meses do Pedro Silva Martins, depois de ele ser convidado pela própria RTP", explica ao nosso site.

Esta não é a primeira vez que participa no certame. A estreia foi em 1978, como coralista do grupo Gemini, que acompanhou à Eurovisão em Paris, França, com a canção "Dai Li Dou". Já em 2000, Lena d"Água representou Portugal no Festival da OTI em Acapulco, no México, com a canção de José Jorge Letria e José Marinho "Mar Portugal".

Dos três temas inicialmente compostos para o Festival de 2017, Silva Martins e Lena d'Agua chegaram a um consenso "ao segundo ensaio". "Decidimos que esta [música] é a mais adequada para levar ao festival". "É um pop bem-disposto e simpático. Escrito de propósito para mim. É um tema que tem sumo, tem sentido e tem verdade. Tem uma série de coisas que considero absolutamente fundamentais para que uma canção seja uma ótima canção", conta a intérprete, que ainda não tem autorização para revelar o título da canção.

Ao seu lado vão estar Francisca Cortesão e a Mariana Ricardo nos instrumentos e no coro. Luís Nunes, do projeto musical Benjamim, estará nos teclados e esteve na produção do tema. "Gravamos a maquete no estúdio dele", adianta a artista, que espera gravar um novo álbum com a mesma equipa, após a sua participação no programa que elege a representação portuguesa no festival da Eurovisão. "Não é só uma canção para o festival. Vamos aproveitar este embalo para uma coisa que já estava prevista desde o ano passado".

A sua participação no certame marca também o seu regresso aos programas de televisão. "Tenho passado os últimos 20 anos a dizer que nunca me fui embora. Continuei sempre. Nunca tive outros trabalhos. Mesmo quando não aparecemos em televisão continuamos a ter o nosso trabalho", referiu Lena d'Agua, admitindo, no entanto, que a idade, para as mulheres, e ao contrário dos homens, é um fator discriminatório. "Quantas mulheres da minha idade, na música, é que estão a aparecer em televisão e a gravar discos com frequência? Ninguém", justifica. "Gostava que as pessoas soubessem que estou bem, estou viva. Que continuo com voz e com energia e que nunca deixei de cantar".

A cantora sublinha que o tema tem todo o potencial para ir à final, mas prefere deixar essa possibilidade em aberto. "O primeiro objetivo é ir à final e depois logo se verá, porque não conheço as outras canções".

Para Lena d'Agua, a edição do Festival da Canção da RTP deste ano, que arranca com a primeira semifinal a 19 de fevereiro, promete ser uma lufada de ar fresco comparativamente às anteriores edições. "Este ano promete, mesmo. É um festival renovado, cheio de novos talentos da composição. Estou cheia de esperança que seja um acontecimento", explica. "Estou convencida que esta renovação nos fazia falta e que a Europa a seguir vai fazer igual a nós", brinca.

A concorrência não é preocupação para a intérprete do tema "Sempre que o Amor me Quiser". "Tenho lá medo da competição? Não. Eu vou contente e muitíssimo bem acompanhada", esclarece. Lena D"Água aponta ainda um facto curioso sobre a sua participação: "A RTP está a celebrar os 60 anos [em março] que eu celebrei há meia dúzia de meses. Portanto tenho a idade da RTP. Acho giríssimo ao fim destes anos todos ir ao festival num ano tão interessante. É um marco", salienta.

A segunda semifinal do concurso acontece a 26 de fevereiro, depois de uma primeira no dia 19. A final, de onde sairá eleito o cantor que estará na Eurovisão na Ucrânia, em maio, terá lugar a 5 de março e será disputada entre cinco concorrentes. Márcia, Golden Slumbers, Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba, Rui Drumond, Lisa Garden, Salvador Sobral, Viva La Diva, David Gomes, Beatriz Felício, Pedro Gonçalves, Helena Kendall, Celina da Piedade e Jorge Benvinda são os outros concorrentes. Está ainda por anunciar a última participação.