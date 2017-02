Estrunfes ajudam ONU e Unicef a espalhar felicidade

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:34 Facebook

Os Estrunfes protagonizam a nova campanha da ONU e da Unicef para assinalar o Dia Internacional da Felicidade, que se celebra a 20 de março.

Os Estrunfes, conhecidos seres azuis que habitam o interior de cogumelos numa floresta cheia de encantos, foram os escolhidos pelas Nações Unidas e pela Unicef para darem rosto a uma campanha que promove o Dia Internacional da Felicidade.

"Nada faz os Estrunfes mais felizes do que verem as pessoas ajudarem-se umas às outras e protegerem o nosso planeta", começa por explicar a ONU um vídeo divulgado no YouTube. "As Nações Unidos têm um plano para conseguir estes objetivos", acrescenta.

A efeméride assinala-se a 20 de março e, no vídeo com os Estruntes, as duas organizações recordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos em 2015 pelos países membros das Nações Unidas. Será ainda em março, no dia 30, que se estreia um novo filme das personagens criadas em 1958 pelo ilustrador belga Peyo.