Eurovisão agarrou os portugueses... à televisão e à Internet

Há muito que Portugal não vibrava com a Eurovisão. O espetáculo que culminou com a passagem de Salvador Sobral à final do concurso permitiu à RTP lutar pela liderança durante toda a noite. Na Internet, o fenómeno teve proporções semelhantes, com a etiqueta "Eurovision" a ser a mais utilizada no Twitter.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção superou todas as expectativas. Salvador Sobral foi anunciado como um dos finalistas do certame e volta a atuar no próximo sábado. O espetáculo de música foi o programa mais visto do dia da RTP1, reunindo à frente do pequeno ecrã cerca de 950 mil espectadores (mais 673 mil pessoas do que em 2016, quando a estação estatal exibiu em diferido a primeira semifinal da Eurovisão, que não contou com a participação de Portugal).

A RTP1 conseguiu, inclusivamente, ser o canal de televisão mais visto em Portugal em determinados horários. A primeira semifinal teve início às 20.00 e foi líder nos segmentos 20.20-20.30, 20.40-21.00 e 21.10-21.40.

A TVI e a SIC mantiveram a sua programação habitual. A estação de Queluz de Baixo repartiu a liderança com o primeiro canal estatal. O "Jornal das 8" segurou quase 960 mil pessoas à TVI e "Ouro Verde" fechou com uma média de quase 1 milhão e 200 mil espectadores. O canal de Carnaxide manteve-se sempre em terceiro plano com o "Jornal da Noite" (710 mil espectadores). A SIC só conseguiu superar a RTP1 quando deu início à primeira parte de "Amor Maior" (980 mil espectadores) e exibiu mais um episódio de "Espelho d'Água" que, ainda assim, registou o pior resultado até ao momento (quase 1 milhão e 20 mil espectadores).

O minuto mais visto do dia da estação pública aconteceu no exato momento em que Salvador Sobral atuava em Kiev, na Ucrânia. Às 20:46, 1 milhão e 207 mil espectadores estavam sintonizados à RTP1.

Os dados apresentados são da responsabilidade da GfK, a empresa que em Portugal é responsável pela audimetria na televisão.

Eurovisão líder também na Internet

A partir do momento em que a primeira semifinal do concurso musical foi para o ar, esta tornou-se no assunto mais falado em Portugal no Twitter. A hashtag "Eurovision" manteve-se no primeiro lugar do pódio durante oito horas. Desde aí, converteu-se no segundo tema que mais "tweets" gerou nesta rede social.

Portugal seguiu, mais uma vez, a tendência mundial. A Eurovisão esteve permanentemente presente no top três dos assuntos mais falados do Twitter durante sete horas.