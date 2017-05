Delegação lusa da Eurovisão "descobre" português famoso em Kiev

Nuno Azinheira Hoje às 12:35 Facebook

A delegação portuguesa presente no Festival da Canção Eurovisão, que chegou este sábado a Kiev, na Ucrânia, aproveitou o primeiro dia para um contacto inicial com as comitivas, gastronomia local e a cidade. E foi numa passeata matinal que encontrou um grande painel de Vhils, o artista urbano português conhecido em todo o mundo pelos seus grafitti.

"Esta manhã fizemos um tour de street art pelas ruas de Kiev", contou ao JN José Carlos Malato, o profissional que a RTP escolheu para ser o apresentador das transmissões das semifinais e finais do Festival. Ao seu lado, Malato terá Nuno Galopim, jornalista e crítico musical que fará os comentários às atuações musicais. "O centro de Kiev está todo preparado para receber este grande evento, com uma enorme quantidade de prédios com paredes pintadas quer por artistas locais, quer por artistas estrangeiros", afirmou Galopim ao nosso jornal.

E foi nessas "caminhadas entre o passado e o presente da cidade" que a delegação portuguesa deu de caras com um painel assinado por Vhils, o mais conceituado artista urbano português, que tem trabalhos seus em várias cidades do mundo inteiro. "Foi estimulante ver um Vhils aqui tão longe de Portugal", sublinhou José Carlos Malato.

No sábado à tarde, à chegada à Ucrânia, a comitiva portuguesa, que é chefiada pelo diretor da RTP Memória, Gonçalo Madaíl, encontrou-se com Luísa Sobral, a compositora da música "Amar pelos Dois", que o irmão Salvador vai cantar na primeira semifinal da competição, que decorre já na terça-feira.

Luísa foi uma semana mais cedo para participar, no lugar do irmão, nos ensaios técnicos, uma vez que os médicos de Salvador Sobral recomendaram que a partida do cantor fosse adiada o mais possível.

O representante português seguiu esta manhã para Kiev, onde é esperado às 17 horas ucranianas, 15 horas em Portugal. Assim que chegar, o cantor junta-se à comitiva portuguesa para a "red carpet" que marca o arranque da grande semana eurovisiva.

"Há uma grande confiança em todos nós, porque a nossa música é fantástica, o Salvador é excelente e é apontado aqui como um dos grandes favoritos. Há uma certa esperança de que, desta vez, as coisas vão correr bem", admitiu ao JN José Carlos Malato, que acrescentou que "o ambiente é ótimo" e que a noite de sábado foi uma "loucura", com "um jantar de cozinha ucraniana".