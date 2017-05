Eurovisão: Figuras públicas rendidas a Salvador Sobral

Nuno Azinheira Ontem às 23:33 Facebook

A passagem de Salvador Sobral à final da Eurovisão, que se realiza no sábado em Kiev, na Ucrânia, está a gerar uma onda de euforia nas redes sociais portuguesas. Há já quem vaticine a vitória no Festival, comparando o cantor a Eder, o "herói" que marcou o golo decisivo no Europeu de futebol do ano passado. E a imagem dos dois de perfil está a tornar-se viral neste final de terça-feira.

"Uma pessoa de pé com a sua voz. Sem truques ou artifícios. Sem roupa vistosa, sem efeitos especiais.

O único a cantar na sua língua. Um coração a bater não por dois mas por milhões. Esses milhões em casa a suster a respiração e como no poema estão "comovidos e mudos". Foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues descreveu esta terça-feira à noite a passagem de Salvador Sobral à final do Festival da Eurovisão.

A canção "Amar pelos Dois", composta pela sua irmã, a cantora Luísa Sobral, foi uma das oito escolhidos pelo voto popular para estar presente na final do certamente, que se realiza no sábado em Kiev.

A apresentadora da SIC não foi a única figura pública a assumir publicamente o seu contentamento. Na última hora são muitas as personalidades da televisão e das artes a prestar a sua homenagem ao cantor que, sete anos depois, volta a apurar Portugal para a final da Eurovisão.

"Canonizem-nos o Salvador", pede, em jeito de brincadeira Ana Bola, enquanto a apresentadora Iva Domingues opta por uma exclamação: "Já está!!!", seguida de um coração. Já a atriz Rosa do Canto prefere felicitar o cantor: "Parabéns, Salvador!" Comovida, Tânia Ribas de Oliveira, rosto da RTP optou por um "Que orgulho!" no Facebook e um "Tão bom. Estamos na FINAL da Eurovisao!!! Obrigada", no Instagram.

"Salvador, és o maior!". Foi assim que Rita Marrafa de Carvalho, comentou a passagem de Portugal, acrescentando-lhe as tags #salvadoradorable e #12points. A jornalista, que estava a dar aulas no momento da atuação, fez um intervalo para que a turma pudesse ver a canção portuguesa. Nio final, na sua página pública de Facebook, colocou um vídeo a cantar a música, com parte dos seus alunos.

O veterano apresentador Júlio Isidro também não perdeu a transmissão da RTP, e logo após a atuação de Salvador, postou no Facebook, uma imagem do momento.

Já Nuno Markl elogiou aquilo que considerou ser "o triunfo de quem arrisca". "Sim, é "só" um Festival da Eurovisão. Assim como o futebol e "só" futebol. Mas já é o triunfo de quem arrisca ir por caminhos imprevisíveis e contra a norma, contra bullying, contra contratempos de saúde. Os irmãos Sobral, Salvador e Luisa, conseguiram que uma doce balada de amor não correspondido, longe de formatos, modas e estudos de mercado, seja o triunfo mais punk do momento. Obrigado a eles por isso, e parabéns", escreveu o guionista e apresentador na sua página de Facebook.

Rendido à música "Amar pelos Dois", o ator Manuel Marques deixou escapar um "Já ganhou!" no seu Instagram quando o cantor atuava em direto de Kiev.

Também os comentadores da RTP, José Carlos Malato e Nuno Galopim, que, em Kiev, foram as vozes da transmissão televisiva não hesitaram em partilhar o seu contentamento pelo apuramento de Portugal.

Na quinta-feira realiza-se a segunda semifinal, com transmissão em diferido na RTP1, e a final, com a participação de Portugal, decorre no sábado, com transmissão em direto.