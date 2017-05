Eurovisão: RTP começa hoje a trabalhar e Meo Arena reúne preferências

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:50 Facebook

Organização da edição de 2018 implica investimento de milhões e não poderá ser apenas da RTP. Administração já tem caderno de encargos da UER, que sugere Meo Arena, no Parque das Nações para palco do certame.

O Meo Arena é a hipótese mais provável para a realização do Festival Eurovisão da Canção do próximo ano em Portugal. É esse o desejo da União Europeia de Radiodifusão (UER), organizadora oficial do evento. "Apontaram o pavilhão como uma ótima solução", disse ao JN Nuno Artur Silva. Apesar da sugestão, o administrador da RTP garante que ainda não olhou para a pasta que foi entregue à delegação portuguesa em Kiev, com indicações sobre o evento, e por isso prefere não se comprometer quanto a espaços. "Amanhã [hoje] temos de começar a discutir tudo isto porque um Festival da Eurovisão não se monta de um dia para o outro".

Fica assim em aberto se a estação pública vai acatar ou não a proposta da UER para a 63.ª edição do Festival, a primeira a realizar-se em território português. Até porque, da parte da RTP, "ninguém se preparou para ganhar" e ter de organizar um evento desta dimensão. "Estávamos todos com uma grande confiança de que pudéssemos fazer qualquer coisa de especial, mas, para dizer a verdade, ninguém se preparou para ganhar. E agora? Agora, vamos estudar", prosseguiu Nuno Artur Silva.

A RTP não quantifica o investimento que terá que capitalizar para garantir o evento em Portugal. Contudo, o administrador fez saber que o mesmo "não poderá ser feito só pela RTP". "À partida, tem potencial comercial e turístico. Temos de trabalhar com as várias entidades que possam estar envolvidas", esclareceu. "É muito cedo para falarmos disso. Ainda estamos em festa", rematou.

Quanto custa o certame?

Os números associados são, à primeira vista, intimidatórios. De acordo com o o jornal eletrónico "Dinheiro Vivo", que cita dados não oficiais, Kiev, cidade que acolheu este ano o concurso, gastou cerca de 30 milhões de euros na organização do evento e espera receitas na ordem dos 20 milhões.

Valores que deverão ser semelhantes àqueles com que a RTP se deparará e com os quais vai ter de gerir o seu orçamento. O Estado atribuiu para este ano à empresa pública 235,8 milhões de euros, dos 444,8 milhões entregues ao Ministério da Cultura - números que constam no documento oficial do Governo. A RTP deverá contar não só com o apoio financeiro da UER, como de todos os países envolvidos no certame.