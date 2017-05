Semifinal sem Salvador perdeu mais de metade dos espectadores

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Na semifinal em que se descobriram os 10 países que também marcarão presença no último espetáculo da Eurovisão, a RTP1 perdeu mais de 500 mil espectadores, quando comparado com a audiência obtida na primeira semifinal.

"Ouro Verde" (TVI) e "Rainha das Flores" (SIC) foram as preferências dos portugueses desta quinta-feira.

A segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção não cativou tantos portugueses como na primeira prova, que contou com a atuação de Salvador Sobral com o tema "Amar Pelos Dois". Em comparação com a emissão de terça-feira, a RTP1 perdeu mais de 500 mil espectadores na noite desta quinta-feira.

Em média, 431 mil pessoas estiveram agarradas à estação pública para conferir, numa emissão em diferido, que países se juntarão ao português na final do certame de música. Na primeira semifinal, o número rondava os 950 mil espectadores. Ainda assim, a audiência alcançada pela RTP1 foi superior à obtida há um ano quando, sem a participação de Portugal no concurso, o primeiro canal estatal registou cerca de 250 mil espectadores.

A liderança do horário nobre foi partilhada pela TVI e SIC, de acordo com os dados fornecidos pela GfK, empresa responsável pela audimetria em Portugal. A novela "Ouro Verde", da estação de Queluz de Baixo, foi a preferida dos portugueses e o programa mais visto do dia, com uma audiência média de um milhão e 333 mil espectadores. O canal de Carnaxide segurou depois a liderança, com um dos últimos episódios de "Rainha das Flores" a ser visto por mais de 920 mil pessoas.

A TVI fechou o dia com 23,1% de share, seguida da SIC com 17,5% e da RTP1 com 14,1%.