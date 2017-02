Festival da Canção renovado com "balão de oxigénio"

Nuno Cardoso Hoje às 14:08, atualizado às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Festival da Canção 2017 arranca este domingo, estende-se a três domingos no horário nobre da RTP1 e culmina a cinco de março com a final em direto no Coliseu dos Recreios.

Depois do hiato em 2016, o Festival RTP da Canção regressa renovado este domingo [e prolonga-se por três domingos, até cinco de março, dia da final no Coliseu dos Recreios, Lisboa], com a participação de compositores da música contemporânea como Rita Redshoes, Márcia, Noiserv, Samuel Úria e Luísa Sobral, entre outros, e uma gama de intérpretes, na maioria encontrados em "talent shows", como Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba, Rui Drumond ou Pedro Gonçalves, por exemplo.

"A preocupação da RTP foi a de voltar dar um balão de oxigénio a um festival que estava quase moribundo", explica Tozé Brito, três vezes representante na Eurovisão e um dos nove membros do júri deste ano, que divide os votos com o público nas semifinais. "Temos um excelente lote de compositores, capaz de conseguir bons temas e atrair novos públicos para o concurso. É um festival de canções, têm que ser boas, das que passam para a rádio, para o dia-a-dia das pessoas, como antigamente. As que se tornam intemporais", diz ao JN.

Júlio Isidro, presidente do júri de 2017, afina pelo mesmo diapasão. "Não queremos ir buscar o passado, os bons velhos tempos do festival, queremos revitalizá-lo. Estou convicto de que estamos a fazer uma coisa muito importante. Não tenho dúvidas de que o festival vai chegar a gente mais nova. Cada um dos concorrentes e compositores chamará, com certeza, um novo público, que verá o festival com entusiasmo e curiosidade", conta o veterano, que conduziu várias edições do Festival da Canção.

Para Nuno Galopim, crítico musical e convidado pela RTP para repensar o modelo deste ano, diversidade é a palavra-chave. "Há várias gerações e géneros representados. Há uma procura pela diversidade que retrate uma realidade mais próxima do que é o panorama da canção popular portuguesa e uma reaproximação ao espaço do festival de nomes que o tinham deixado de ter na sua agenda de preocupações. Voltar a ser "cool" era a primeira conquista a alcançar", frisa.

Na edição deste ano, "a fasquia subiu muitíssimo", revela Inês Meneses, também jurada. "Espero que daqui saiam canções bem feitas que não têm a preocupação de ser "vendidas" ao estrangeiro. Apostemos primeiro em nós e depois, os outros", conclui a jornalista.

O vencedor do certame representará Portugal em Kiev, Ucrânia, em maio. Veja aqui a lista de atuações das duas semifinais:

Primeira semifinal (dia 19):

Canção 1: "Agora"

Intérprete, Música e Letra: Márcia

Canção 2: "Para Perto"

Intérprete: Golden Slumbers

Música e Letra: Samuel Úria

Canção 3: "Poema a Dois"

Intérprete: Fernando Daniel

Música: Nuno Feist

Letra: Nuno Marques da Silva

Canção 4: "O Que Eu Vi Nos Meus Sonhos"

Intérprete: Deolinda Kinzimba

Música: Rita Redshoes

Letra: Rita Redshoes/Sr Vulcão

Canção 5: "O Teu Olhar"

Intérprete: Rui Drumond

Música e Letra: Héber Marques

Canção 6: "Without You"

Intérprete e Letra: Lisa Garden

Música: Pedro Saraiva

Canção 7: "Amar Pelos Dois"

Intérprete: Salvador Sobral

Música e Letra: Luísa Sobral

Canção 8: "Nova Glória

Intérprete: Viva La Diva

Música e Letra: Nuno Gonçalves

Segunda semifinal (dia 26):

Canção 1: "My Paradise"

Intérprete: David Gomes

Música: Toli César Machado

Letra: Joana Duarte

Canção 2: "Nunca Me Fui Embora"

Intérprete: Lena d "Agua

Música/Letra: Pedro Silva Martins

Canção 3: "Ao Teu Olhar"

Intérprete: Beatriz Felício

Música e Letra: Jorge Fernando

Canção 4: "Dont Walk Away"

Intérprete: Pedro Gonçalves

Música/Letra: João Pedro Coimbra

Canção 5: "Andamos no Céu"

Intérprete: Helena Kendall

Música e Letra: João Só

Canção 6: "Primavera"

Intérprete: Celina da Piedade

Música e Letra: Celina da Piedade/Alex Gaspar

Canção 7: "Gente Bestial"

Intérprete: Jorge Benvinda

Música e Letra: Nuno Figueiredo

Canção 8: "Se o Tempo Não Falasse"

Intérprete: Inês Sousa

Música e Letra: Noiserv