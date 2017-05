O que dizem as figuras públicas sobre a vitória de Salvador Sobral

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:08 Facebook

Salvador Sobral foi o 11º concorrente a atual na final do Festival da Eurovisão, que aconteceu este sábado em Kiev, na Ucrânia. A vitória histórica de Portugal gerou uma onda de entusiasmo nas redes sociais por parte das figuras públicas, que reagiram com euforia à conquista do representante português.

É uma noite aguardada por muitos. Salvador Sobral atuou na final do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Kiev, na Ucrânia, e interpretou o tema "Amar Pelos Dois" uma última vez no certame europeu. Foram várias as figuras públicas que ficaram rendidas ao talento do jovem de 27 anos e que estiveram atrás do ecrã para apoiar o representante nacional ao longo de toda a gala.

Foi o caso do músico e ex-concorrente do programa da TVI "A Tua Cara Não Me É Estranha", David Antunes, que elogiou atuação do irmão de Luísa Sobral. "Simplesmente perfeito. Sem truques. Apenas um coração a cantar. Parabéns Salvador e Luísa! Independentemente do resultado final, obrigado pelo momento mágico que perdurará nas nossas memórias para sempre. Tão bom. Que orgulho", escreveu no Instagram.

O humorista Nilton e o apresentador Rui Maria Pêgo expressaram, à sua maneira, a qualidade do tema "Amar Pelos Dois" que esteve presente entre os outros 25 temas em competição esta noite.

Pedro Granger, presente no certame europeu, não hesitou em partilhar no Instagram o ambiente que se viveu durante a atuação de Salvador Sobral. "Brilhante Salvador. Tudo a chorar na arena aqui em Kiev", escreveu na rede social.

Outras figuras públicas reservaram a noite para assistir à atuação de Salvador Sobral e registaram o momento através das redes sociais. É o caso dos apresentadores da RTP1 Vanessa Oliveira e Jorge Gabriel.

A cantora Márcia, que concorreu na edição deste ano do Festival RTP da Canção, mostrou "fair play" ao elogiar a atuação do intérprete de "Amar Pelos Dois". "Ele é incrível e agora todo o mundo sabe!", pode ler-se na sua página de Facebook minutos após a performance.

A atriz da TVI Rita Salema sintonizou a RTP1 e deixou-se encantar pelo representante português. "Lindíssimo Salvador Sobral! 'Amar pelos dois' e Portugal a amar-te por todos Nós", expressou no Facebook.

Já o cantor Diogo Piçarra, a locutora das manhãs da Rádio Comercial Ana Luísa Barbosa e a apresentadora Ana Rita Clara manifestaram o seu apoio ao representante português através do Instagram Stories (Ver na fotogaleria).

A atriz Mariana Monteiro e a apresentadora da TVI Cristina Ferreira apelaram ao voto para que Portugal conquistasse, pela primeira vez, o primeiro lugar no certame europeu.

As apresentadoras Tânia Ribas de Oliveira, Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues publicaram no Facebook os números de telefone dos vários países para votar em Salvador Sobral.

A reação mais inesperada foi talvez a da escritora britânica J. K. Rowling. A autora da saga literária "Harry Potter" manifestou a sua preferência por Portugal entre todas as atuações que aconteceram esta noite em Kiev. Os seus seguidores tiveram direito a um "tweet" escrito em português.

Porém, J. K. Rowling não foi a única reação internacional à atuação portuguesa. O cantor brasileiro Caetano Veloso partilhou através do Twitter e incentivou os seus seguidores a votar em Salvador Sobral.

Já durante a atribuição dos pontos e perante a pontuação alcançada por Portugal, o jornalista da SIC mostrou-se incrédulo. "Isto está a acontecer???", questionou.

No final das 26 atuações, Portugal conquistou 382 pontos por parte do público. O júri da Eurovisão atribuiu ao nosso país a pontuação máxima. Os pontos somados, 758, deram a vitória a Salvador Sobral. Portugal conquistou assim, pela primeira vez, o primeiro lugar no Festival da Eurovisão.

As figuras públicas nacionais reagiram nas redes sociais com entusiasmo perante a vitória do representante português. Os elogios foram os mais variados. A começar por Alda Gomes que classificou a vitoria de Salvador de "Maravilhosa". Já a apresentadora da TVI, Iva Domingues, não escondeu a emoção. "Só choro. Não tenho palavras", escreveu.

A atriz Luisa Ortigoso realça a aposta na "qualidade" do tema que Portugal levou ao Festival e que permitiu vencer o certame europeu. "E é assim, com esta simplicidade, que Salvador prova que só valemos quando apostamos na qualidade, e fazemos com verdade. Com emoção. Escolha dos profissionais e do público. Obrigada, Salvador! Amaste por dois. Amaste por todos.", escreveu na sua página de Instagram.

A apresentadora da TVI, Cristina Ferreira partilhou uma imagem da atuação de Portugal após o anúncio da vitória de Salvador Sobral. Na legenda, a anfitriã de "Apanha Se Puderes" limitou-se a escreve "Portugal".

Já Rita Ferro Rodrigues partilhou um vídeo no Instagram que mostram os nervos que a apresentadora sentiu durante a atribuição da pontuação do público. Na legenda do vídeo confidenciou as "muitas lágrimas", e a "muita alegria" que sentiu aquando do anúncio da vitória de Portugal.

A cantora Fábia Rebordão reagiu com entusiasmo à vitória dos irmãos Sobral em Kiev. "Quanta emoção !

Quanto orgulho ! Vocês foram absolutamente incríveis ! Tocaram o coração de tanta gente ... ganhámos !!! Parabéns Luísa Sobral e Salvador Sobral! Um beijo enorme do tamanho do vosso enorme talento", pode ler-se na legenda da imagem.

O primeiro-ministro português, António Costa, não passou ao lado do acontecimento histórico e congratulou o intérprete de "Amar Pelos Dois".

O presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou, também ele, a sua mensagem de parabéns. "Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Parabéns ao Salvador Sobral", pode ler-se no rodapé da emissão especial que a estação pública emitiu logo a seguir ao certame europeu.

Veja, na fotogaleria, o que outras personalidades portuguesas têm a dizer sobre a vitoria de Salvador Sobral.