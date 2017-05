Fox admite a possibilidade de "How I Met Your Mother" regressar

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:01, atualizado às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A CEO do canal de televisão Fox admitiu que gostava de ver o regresso da série de humor "How I Met Your Mother". A decisão depende da vontade dos realizadores e atores.

Se depender da Fox, o regresso da série "How I Met Your Mother" será uma realidade. Quem o diz é a CEO do canal de televisão, Dana Walden. "Tenho a esperança de voltar a ter oportunidade de reunir o elenco e criar novas histórias, se os realizadores e os atores estiverem dispostos. É um programa que continua a ser popular no mundo inteiro", afirmou. No entanto, Dana admite dificuldades em reunir a equipa de novo, devido aos projetos em que estão inseridos.

Esta não é a primeira vez que o regresso da série está em cima da mesa. Em 2014, quando foi cancelada, os produtores pensaram em fazer um "spin-off" chamada "How i Met Your Dad". Mas a ideia foi recusada pela CBS.

Em 2016, a nova série voltou a ganhar forma, desta vez como "How i Met Your Father", com os produtores Isaac Aptaker e Elizabeth Berger a anunciarem que estavam a trabalhar no projeto. No entanto voltou a ser novamente adiada quando os dois foram promovidos a "showrunners" da série "This is Us".

"How I Met Your Mother" estreou-se em 2005 e acabou em 2014, contando com nove temporadas e 7 Grammys conquistados.