Globo Premium em sinal aberto para antecipar o Carnaval

O canal Globo Premium vai estar disponível em sinal aberto em todas as operadoras do cabo entre 17 e 23 de fevereiro, em antecipação das comemorações do Carnaval.

A Globo Premium vai estar em disponível em sinal aberto de 17 a 23 de fevereiro, a quinta-feira que antecede o fim de semana do Carnaval. Uma das principais apostas é a exibição do filme "Trinta", inserido no Especial de Carnaval da "Sessão Brasil", o segmento reservado para o cinema no canal.

Com transmissão às 22 horas de quarta-feira, dia 22, o filme conta a história de vida de Joãosinho Trinta, artista interpretado por Matheus Nachtergaele. O projeto, realizado por Paulo Machline, foca-se no período entre 1960, quando Trinta saiu do Maranhão para ir viver no Rio de Janeiro, e 1974, "ano em que assumiu o posto de carnavalesco da Académicos Salgueiro", como se pode ler no comunicado da estação.

A iniciativa de ter a Globo Premium em sinal aberto coincide com a nova forma de abordar o Carnaval por parte da emissora. Ao contrário dos anos anteriores, a Globeleza, a mulher que centra as atenções em cada edição, não vai estar nua e coberta apenas por "glitter". A mudança de ângulo deve-se a uma nova abordagem, que procura celebrar a diversidade cultural e afastar as críticas da objetificação da mulher.

O canal conta ainda com programas de informação, como "DNA África", no dia 18, que "explora as etnias do povo brasileiro" e "talent shows", como "The Voice Kids Brasil", às 12.20 de domingo. O futebol brasileiro também está presente na grelha, com um jogo às 19 horas e às 21.30 horas do mesmo dia.