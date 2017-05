Goucha com "pena" por não ter feito "Masterchef Celebridades"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:14 Facebook

Manuel Luís Goucha disse "não" à TVI quando lhe propuseram estar no cooking show "Masterchef Celebridades". Agora, o apresentador admite que tem "pena de não ter feito esse programa".

Manuel Luís Goucha não quis integrar a equipa do cooking show "Masterchef Celebridades" e acabou por ceder o seu lugar a Leonor Poeiras, que regressa ao horário nobre da TVI depois de "Temos Negócio!" (2015/2016). Findas as gravações do formato, e a poucos dias de se estrear na antena do canal, o apresentador mudou de opinião e teceu-lhe elogios.

"O grupo é maravilhoso. Tenho pena de não ter feito esse programa, realmente. Ia divertir-me muito", assumiu o parceiro de Cristina Ferreira no "Você na TV", no decorrer de uma conversa com Bibá Pitta e Gany Ferreira, duas das celebridades que a TVI reuniu para o programa de culinária.

Bruno Santos, diretor-geral de antena e programas da estação de Queluz de Baixo, já havia comentado a mudança na apresentação que foi obrigado a fazer, vaticinando que a estrela do canal de 62 anos iria arrepender-se de não estar presente neste "spin-off". "O "Masterchef Celebridades" não vai sentir a falta do Manel. Acho que o Manel vai sentir falta do Celebridades (risos)", assegurava há dois meses o responsável da TVI a uma publicação semanal.

Em "Mastechef", para além de apresentar, Goucha também avalia os pratos executados pelos concorrentes. A TVI decidiu substituí-lo por duas caras novas: Leonor Poeiras na condução do formato e o chef Kiko Martins no lugar de jurado.

Em breve, Manuel Luís Goucha vê chegar ao ecrã da TVI a segunda edição de "Masterchef Junior", cujas gravações avançam a todo o vapor.